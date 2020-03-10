Гольфістка Пейдж Спіранак розповіла, що один з гольф-клубів відмовився взяти у неї гроші, які спортсменка хотіла пожертвувати на благодійність.

За словами 26-річної американки, вона зіткнулася з відмовою через її зовнішній вигляд – а саме через великі груди.

— Гольф – це елітарний вид спорту, створений ексклюзивно для певних людей. Я ненавиджу це, тому що не належу до їхнього числа. Я як і раніше не відчуваю себе на своєму місці, коли граю в гольф. Я хотіла віддати гроші на благодійні цілі і подарувати клубу безкоштовні ключки. Але мені прийшла відповідь: Ми б із задоволенням прийняли вашу допомогу, але через те, як наші члени правління дивляться на вас, ми не можемо цього зробити. Виходить, я хочу допомогти дітям, у яких немає грошей на ключку, тому що свого часу у мене теж не було грошей на ключку. Але я, бл***, не можу зробити навіть цього через мої груди, – сказала Пейдж.

Професійна кар’єра Спіранак у гольфі розпочалася у 2015 році, коли вона взяла участь у турнірі Omega Dubai Ladies Classic. Хоча виступ дівчини був не ідеальний, вона привернула увагу преси та підписала кілька вигідних контрактів зі спонсорами.

Читайте: Фітнес-богиня з Австралії Шантель Найт, яка мотивує йти до спортзалу

Раніше Факти ICTV розповідали про найпопулярнішу фітнес-модель в Instagram Кеті Еліс Генрі.

Джерело: Daily Star

Фото: Paige Spiranac