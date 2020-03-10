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Факти / Спорт

Де дивитися РБ Лейпциг — Тоттенгем

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА РБ Лейпциг зіграє з Тоттенгем Готспур. Матч пройде 10 березня у Лейпцигу на стадіоні Ред Булл Арена.

Початок матчу о 22.00 за київським часом.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 2. Також гру можна буде подивитися на білоруському каналі Беларусь 5 і на російських телеканалах Матч ТВ та Матч! Футбол 2.

Читайте: РБ Лейпциг — Тоттенгем: прогноз букмекерів на матч-відповідь Ліги чемпіонів

Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.

У першому матчі на Тоттенгем Готспур Стедіум у Лондоні підопічні Юліана Нагельсманна здобули мінімальну виїзну перемогу над шпорами з рахунком 1:0.

Також Факти ICTV розповідали де дивитися матч-відповідь між Валенсією та Аталантою в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2019/20.

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