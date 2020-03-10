Ентоні Джошуа виступив з промовою перед Єлизаветою II

Чемпіон світу з боксу у суперважкій вазі за версією WBA (Super), IBF, WBO та IBO Ентоні Джошуа виступив з промовою на службі у Вестмінстерському абатстві з нагоди Дня Співдружності націй.

На службі були присутні члени королівської сім’ї, зокрема і Її Величність королева Єлизавета II.

— Мене звати Ентоні Олувафемі Оласені Джошуа, і, як і багато хто з вас тут, я – дитя Співдружності. Я народився у Вотфорді, і моя предки – нігерійці. Я родом з народу йоруба, який є найбільшою і, можна сказати, найгучнішою етнічною групою в усій Африці. Я пишаюся тим, що я нігерієць і британець. У наші дні ми так багато чуємо про поділ і відмінності, що деякі можуть бути схильні бачити це як погану річ. Але, навпаки, це прекрасна річ. Це те, що потрібно вшановувати і плекати, як велике джерело миру і стабільності, – сказав Джошуа.

View this post on Instagram A post shared by Anthony Joshua (@anthonyjoshua) on Mar 9, 2020 at 11:12am PDT

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Після промови Ентоні особисто зустрівся і поспілкувався з королевою та іншими членами королівської сім’ї.

Нагадаємо, інший британський боксер Тайсон Ф’юрі хоче закінчити боксерську кар’єру поєдинком проти Ентоні Джошуа.