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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Godzilla: Майк Тайсон нокаутував Емінема у його новому кліпі

Американський репер Емінем презентував кліп на пісню Godzilla, яку він записав з репером Juice WRLD. У відеороботі знявся колишній чемпіон світу з боксу Майкс Тайсон.

Режисером кліпу виступив 23-річний американський кліпмейкер Коул Беннетт.

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За сюжетом кліпу на пісню Godzilla, Тайсон нокаутує музиканта на вулиці.

— Добре провів час, нокаутувавши Емінема в його новому кліпі. Ви з Доктором Дре ще робите великі справи, і це дійсно надихає, – написав 53-річний Тайсон.

Загалом кліп на трек Godzilla переповнений алкоголем, зброєю та несподіваними поворотами. Фінал кліпу присвячений Juice WRLD, який помер 2 грудня 2019 року від передозування.

Менше ніж за добу кліп зібрав понад 10 млн переглядів.

Раніше колумбійська співачка Шакіра презентувала кліп на пісню Me Gusta, яку вона записала з пуерторіканським репером Anuel AA.

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