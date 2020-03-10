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Факти / Спорт

Хто виграє Лігу чемпіонів-2020? (ГОЛОСУВАННЯ)

18 лютого стартували перші матчі в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2020/21.

Боротьбу за трофей продовжують 16 команд, які вибороли це право за підсумками групового етапу турніру.

Читайте: Ліга чемпіонів-2019/20: календар та результати матчів

На цій стадії немає українських команд, але є два представники збірної України – Олександр Зінченко (Манчестер Сіті) та Руслан Маліновський (Аталанта), які разом зі своїми командами продовжують битву за кубок.

Пари 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2020/21:

  • Атлетіко Мадрид – Ліверпуль
  • Боруссія Дортмунд – ПСЖ
  • Тоттенгем Готспур – РБ Лейпциг
  • Челсі – Баварія Мюнхен
  • Наполі – Барселона
  • Ліон – Ювентус

Чинним переможцем турніру Ліги чемпіонів є англійський Ліверпуль. У 2019 році у Мадриді на стадіоні Ванда Метрополітано червоні обіграли у фіналі Тоттенгем Готспур з рахунком 2:0.

Також Факти ICTV запустили голосування і пропонують вам передбачити майбутнього переможця турніру, фінал якого відбудеться 30 травня у Стамбулі.

Фото: Dreamstime

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