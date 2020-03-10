18 лютого стартували перші матчі в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2020/21.

Боротьбу за трофей продовжують 16 команд, які вибороли це право за підсумками групового етапу турніру.

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На цій стадії немає українських команд, але є два представники збірної України – Олександр Зінченко (Манчестер Сіті) та Руслан Маліновський (Аталанта), які разом зі своїми командами продовжують битву за кубок.

Пари 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2020/21:

Атлетіко Мадрид – Ліверпуль

Боруссія Дортмунд – ПСЖ

Тоттенгем Готспур – РБ Лейпциг

Челсі – Баварія Мюнхен

Наполі – Барселона

Ліон – Ювентус

Чинним переможцем турніру Ліги чемпіонів є англійський Ліверпуль. У 2019 році у Мадриді на стадіоні Ванда Метрополітано червоні обіграли у фіналі Тоттенгем Готспур з рахунком 2:0.

Також Факти ICTV запустили голосування і пропонують вам передбачити майбутнього переможця турніру, фінал якого відбудеться 30 травня у Стамбулі.