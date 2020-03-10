PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Кому дістанеться Скудетто, якщо Серію А у сезоні-2019/20 не дограють

Серію А у сезоні-2019/20 можуть не дограти через спалах коронавірусу в Європі – в такому разі, Скудетто не дістанеться нікому.

Після заборони проведення спортивних заходів на території Італії до 3 квітня, керівництво Серії А розглядає три варіанти для продовження турніру.

  • Перший: дограти чемпіонат влітку, але це можливо лише, якщо Євро-2020 перенесуть на більш пізні терміни.
  • Другий: проводити матчі кожні два-три дні і перенести гри Кубка Італії на літо.
  • Третій: повністю скасувати розіграш. Підсумки турніру підведуть згідно з нинішнім розташуванням команд після 26-го туру. Лідер чемпіонату Ювентус не буде оголошений чемпіоном, але місця в єврокубках розподілять відповідно до нинішнього розташування у таблиці. Також в Серію B не опустяться два найгірших клуби – СПАЛ і Брешіа, а з Серії В отримають підвищення в класі дві команди. Таким чином Серія А розшириться до 22-х команд.

Після 26-ти турів Ювентус (63) йде на першому місці, слідом розташувався Лаціо (62), а на третьому місці – Інтер (54). Також у зону Ліги чемпіонів потрапляє Аталанта (48).

Читайте: Валенсія — Аталанта: прогноз букмекерів на матч-відповідь Ліги чемпіонів

Нагадаємо, в Італії скасували всі матчі Серії А до 3 квітня через ситуацію з розповсюдженням коронавірусу.

Джерело: la Repubblica

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка