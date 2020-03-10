Кому дістанеться Скудетто, якщо Серію А у сезоні-2019/20 не дограють

Серію А у сезоні-2019/20 можуть не дограти через спалах коронавірусу в Європі – в такому разі, Скудетто не дістанеться нікому.

Після заборони проведення спортивних заходів на території Італії до 3 квітня, керівництво Серії А розглядає три варіанти для продовження турніру.

Перший : дограти чемпіонат влітку, але це можливо лише, якщо Євро-2020 перенесуть на більш пізні терміни.

: дограти чемпіонат влітку, але це можливо лише, якщо Євро-2020 перенесуть на більш пізні терміни. Другий : проводити матчі кожні два-три дні і перенести гри Кубка Італії на літо.

: проводити матчі кожні два-три дні і перенести гри Кубка Італії на літо. Третій: повністю скасувати розіграш. Підсумки турніру підведуть згідно з нинішнім розташуванням команд після 26-го туру. Лідер чемпіонату Ювентус не буде оголошений чемпіоном, але місця в єврокубках розподілять відповідно до нинішнього розташування у таблиці. Також в Серію B не опустяться два найгірших клуби – СПАЛ і Брешіа, а з Серії В отримають підвищення в класі дві команди. Таким чином Серія А розшириться до 22-х команд.

Після 26-ти турів Ювентус (63) йде на першому місці, слідом розташувався Лаціо (62), а на третьому місці – Інтер (54). Також у зону Ліги чемпіонів потрапляє Аталанта (48).

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Нагадаємо, в Італії скасували всі матчі Серії А до 3 квітня через ситуацію з розповсюдженням коронавірусу.

Джерело: la Repubblica