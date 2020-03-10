РБ Лейпциг у вівторок, 10 березня, проведе матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2019/20, в якому підопічні Юліана Нагельясмана на стадіоні Ред Бул Арена у Лейпцигу зіграють проти англійського Тоттенгем Готспур. Початок матчу о 22.00.

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Юліана Нагельсмана. На перемогу РБ Лейпцига приймають ставки з коефіцієнтом 1.58. Успіх англійського клубу оцінюють в 5.90. Нічийний результат зустрічі — 4.30.

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Також на прохід німецького клубу до чвертьфіналу турніру дають коефіцієнт 1.12, тоді як шанси підопічних Жозе Моурінью, після мінімальної домашньої поразки на Тоттенгем Готспур Стедіум у Лондоні, оцінюються в 7.10.

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