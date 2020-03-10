Валенсія у вівторок, 10 березня, проведе матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2019/20, в якому підопічні Альберта Селадеса на стадіоні Месталья у Валенсії зіграють проти італійської Аталанти. Початок матчу о 22.00.

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Джана П’єра Гасперіні. На перемогу Аталанти приймають ставки з коефіцієнтом 2.44. Успіх іспанського клубу оцінюють в 2.75. Нічийний результат зустрічі — 3.80.

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Також на прохід Аталанти до чвертьфіналу турніру дають коефіцієнт 1.04, тоді як шанси кажанів після розгромної поразки на Сан-Сіро оцінюються в 14.0.

Також Факти ICTV пропонують ознайомитися з прогнозами букмекерів на матч-відповідь РБ Лейпциг – Тоттенгем Готспур в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2019/20.

Фото: Valencia CF, Atalanta B.C.