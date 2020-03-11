У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Ліверпуль зіграє з мадридським Атлетіко. Матч пройде 11 березня у Ліверпулі на стадіоні Енфілд.

Початок матчу о 22.00 за київським часом.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 2. Також гру можна буде подивитися на білоруському каналі Беларусь 5 і на російських телеканалах Матч ТВ та Матч! Футбол 2.

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Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.

У першому матчі на Ванда Метрополітано у Мадриді Атлетіко здобув мінімальну перемогу над підопічними Юргена Клоппа з рахунком 1:0.

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