PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Де дивитися ПСЖ — Боруссія Д

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА ПСЖ зіграє з Борусією Дортмунд. Матч пройде 11 березня у Парижі на стадіоні Парк де Пренс.

Початок матчу о 22.00 за київським часом.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 1. Також гру можна буде подивитися на білоруському каналі Беларусь 5. Интернет і на російському телеканалі Матч! Футбол 1.

Читайте: ПСЖ — Боруссія Д: прогноз букмекерів на матч-відповідь Ліги чемпіонів

Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.

У першому матчі на Сігнал Ідуна Парк підопічні Люсьєна Фавра здобули перемогу над парижанами з рахунком 2:1.

Також Факти ICTV розповідали, де дивитися матч-відповідь між Ліверпулем та Атлетіко Мадрид в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2019/20.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка