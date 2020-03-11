У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА ПСЖ зіграє з Борусією Дортмунд. Матч пройде 11 березня у Парижі на стадіоні Парк де Пренс.

Початок матчу о 22.00 за київським часом.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 1. Також гру можна буде подивитися на білоруському каналі Беларусь 5. Интернет і на російському телеканалі Матч! Футбол 1.

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Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.

У першому матчі на Сігнал Ідуна Парк підопічні Люсьєна Фавра здобули перемогу над парижанами з рахунком 2:1.

Також Факти ICTV розповідали, де дивитися матч-відповідь між Ліверпулем та Атлетіко Мадрид в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2019/20.