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Факти / Спорт

ПСЖ — Боруссія Д: прогноз букмекерів на матч-відповідь Ліги чемпіонів

ПСЖ у середу, 11 березня, проведе матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2019/20, в якому підопічні Томаса Тухеля на стадіоні Парк де Пренс у Парижі зіграють проти дортмундської Боруссії. Початок матчу о 22.00.

На думку букмекерів, фаворитами матчу є підопічні Томаса Тухеля. На перемогу ПСЖ приймають ставки з коефіцієнтом 1.72. Успіх німецького клубу оцінюють в 4.10. Нічийний результат зустрічі — 4.60.

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Також на прохід французького клубу до чвертьфіналу турніру дають коефіцієнт 2.03, а ось шанси підопічних Люсьєна Фавра після домашньої перемоги на Сігнал Ідуна Парк у Дортмунді у першому матчі з рахунком 2:1, оцінюються в 1.84.

Також Факти ICTV пропонують ознайомитися з прогнозами букмекерів на матч-відповідь Ліверпуль – Атлетіко Мадрид в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Фото: Borussia Dortmund, Dreamstime

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