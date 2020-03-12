Ліверпуль вдруге вилетів на стадії 1/8 фіналу ЛЧ, будучи чинним переможцем

Чинний переможець Ліги чемпіонів Ліверпуль не зумів вийти до стадії 1/4 фіналу турніру, поступившись за підсумками двох матчів мадридському Атлетіко (0:1, 2:3).

Це вже вдруге в історії мерсисайдці не змогли вийти до чвертьфіналу ЛЧ в ранзі чинних володарів трофею.

Вперше подібне сталося у сезоні 2005/06, коли червоні поступилися у двох матчах португальській Бенфіці (0:2, 0:1).

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Також Ліверпуль перервав серію перемог, яка нараховувала 42 матчі, на домашньому стадіоні Енфілд у всіх турнірах. За цей час команда Юргена Клоппа здобула 37 перемог і ще п’ять разів зіграла внічию.

Поразка від Атлетіко стала першою для Ліверпуля на Енфілді за останні шість років. Попереднє фіаско мерсисайдці зазнали від іншого клубу з Мадрида – Реала на стадії групового етапу Ліги чемпіонів 22 жовтня 2014 року.

В іншому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів ПСЖ вибив з розіграшу дортмундську Боруссію.

Джерело: Gracenote Live, OptaJoe