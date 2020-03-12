Матчі Манчестер Сіті – Реал та Ювентус – Ліон перенесли

УЄФА повідомив про перенесення матчу відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між туринським Ювентусом та французьким Ліоном.

Причиною такого рішення стала інформація про те, що захисник б’янконері Даніеле Ругані захворів на коронавірус. Після цього туринці всією командою пішли на карантин.

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Також Манчестер Сіті на своєму сайті оголосив, що матч-відповідь з мадридським Реалом, що запланована на 17 березня на стадіоні Етіхад, не відбудеться, оскільки футболісти королівського клубу пішли на 15-денний карантин.

Про нові дати матчів оголосять пізніше. Інші два матчі Ліги чемпіонів, які заплановані на 18 березня, мають відбутися без глядачів. Йдеться про такі ігри: Баварія – Челсі та Барселона – Наполі.

Також стало відомо, що 17 березня УЄФА оголосить про перенесення Євро-2020.