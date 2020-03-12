Виконком Української асоціації футболу ухвалив відповідне рішення у зв’язку з постановою Кабінету Міністрів України № 211 від 11.03.2020 Про запобігання поширенню на території України коронавірусу Covid-19.

У період з 12 березня до 3 квітня 2020 року матчі УПЛ, Кубку України, U-21 та U-19 УПЛ, ПФЛ, вищої ліги чемпіонату України серед жіночих команд та Екстра-ліги, Кубку України з футзалу пройдуть без глядачів.

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Також призупинено усі дитячо-юнацькі змагання терміном до 3 квітня.

Раніше стало відомо, що іспанська Ла Ліга вирішила призупинити розіграш Прімери та Сегунди щонайменше на два тижні через поширення коронавірусу у країні.

Спалах Covid-19 зафіксували в китайській провінції Ухань у грудні 2019 року. За останніми даними, від нього померло понад 4,6 тис. осіб.