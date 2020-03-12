PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

В Україні всі футбольні матчі наступні три тижні пройдуть без глядачів

Виконком Української асоціації футболу ухвалив відповідне рішення у зв’язку з постановою Кабінету Міністрів України № 211 від 11.03.2020 Про запобігання поширенню на території України коронавірусу Covid-19.

У період з 12 березня до 3 квітня 2020 року матчі УПЛ, Кубку України, U-21 та U-19 УПЛ, ПФЛ, вищої ліги чемпіонату України серед жіночих команд та Екстра-ліги, Кубку України з футзалу пройдуть без глядачів.

Читайте: УЄФА запропонував Ромі та Інтеру знятися з Ліги Європи

Також призупинено усі дитячо-юнацькі змагання терміном до 3 квітня.

Раніше стало відомо, що іспанська Ла Ліга вирішила призупинити розіграш Прімери та Сегунди щонайменше на два тижні через поширення коронавірусу у країні.

Спалах Covid-19 зафіксували в китайській провінції Ухань у грудні 2019 року. За останніми даними, від нього померло понад 4,6 тис. осіб.

Джерело: УАФ

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка