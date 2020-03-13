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Факти / Спорт

Коронавірусом захворів ще один гравець Ювентуса – ЗМІ

Нападник Ювентуса Пауло Дібала заразився коронавірусом Covid-19.

У виданні повідомили, що 26-річний аргентинський футболіст перебуває на карантині, як і захисник Ювентуса Даніеле Ругані.

Читайте: Даніеле Ругані розповів про стан здоров’я після зараження коронавірусом

Нагадаємо, 12 березня стало відомо, що захисник Ювентуса Даніеле Ругані заразився коронавірусом Covid-19. У футболіста захворювання протікає безсимптомно.

Джерело: El nacional

Фото: Getty Images

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