Захисника Манчестер Сіті Бенжамена Менді помістили на карантин після того, як у члена його сім’ї виявили симптоми Covid-19.

З міркувань безпеки клуб вирішив відправити гравця на самоізоляцію, щоб француз не контактував з командою до тих пір, поки його родичу не поставлять остаточний діагноз.

Читайте: Головний тренер Арсенала Мікель Артета заразився коронавірусом

25-річний французький футболіст теж здав тест на коронавірус і наразі очікує на результат.

— Клубу відомо, що член сім’ї гравця чоловічої команди перебуває в лікарні із симптомами респіраторного захворювання. Він пройшов обстеження в лікарні та здав тест на Covid-19. Поки не будуть відомі результати, відповідний гравець з міркувань безпеки самоізолюється, – йдеться у заяві Манчестер Сіті.

Варто відзначити, що у четвер на тренуванні містян футболіст тренувався разом з усіма.

Раніше у форварда лондонського Челсі Каллума Хадсона-Одої діагностували коронавірус. Наразі футболіст почуває себе добре.

Джерело: Manchester Evening News