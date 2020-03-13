У футболіста Челсі Каллума Хадсона-Одої діагностували коронавірус.
Гравці Челсі, тренерський штаб і персонал, який контактував з футболістом, відправлені на карантин.
На 14-денний період буде закрита частина будівель тренувальної бази Челсі, яка використовувалася першою командою. Іншу частину бази і Стемфорд Брідж використовуватимуть у звичайному режимі.
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9 березня у Хадсона-Одої виявилися симптоми, схожі на застуду. З тих пір він не відвідував базу. Тест на коронавірус підтвердив захворювання.
Футболіст себе почуває добре.
Нагадаємо, 12 березня стало відомо, що захисник Ювентуса Даніеле Ругані заразився коронавірусом Covid-19.
Джерело: chelseafc
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