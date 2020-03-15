Зоря – Шахтар – 1:0.

Голи: переможний гол у ворота Шахтаря на 83 хвилині забив Богдан Михайличенко.

Зоря: Заур Махарадзе, Aлександр Тимчик, Віталій Вернидуб, Євген Чеберко, Богдан Михайличенко, Дмитро Іванисеня, Владлен Юрченко, Владислав Кочергін, Богдан Ледньов (Ловро Цвек, 46), Дмитро Хомченовський, Владислав Кабан.

Запас: Нікола Василь, Микита Каменюка, Ігор Чайковський, Андрейс Ціганікс, Михайло Перович, Артем Громов.

Шахтар: Анатолій Трубін, Додо, Сергій Кривцов, Давид Хочолава, Микола Матвієнко, Майкон, Алан Патрік, Ромеро Марлос (Тете, 67), Тайсон, Євген Коноплянка (Віктор Коваленко, 67), Жуніор Мораес.

Запас: Андрій Пятов, Сергій Болбат, Валерій Бондар, Дентіньо, Данило Сікан.

Зоря переграла Шахтар з рахунком 1:0, чим завдала лідеру прем’єр-ліги другу поразку в турнірі.

Команда Віктора Скрипника набрала 46 очок та вийшла на друге місце. Вона відстає від донеччан на 13 пунктів та випереджає Динамо на 1 бал. У киян є гра в запасі.

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Нагадаємо, у 20-му турі чемпіонату України з футболу київське Динамо сенсаційно програло Дніпру-1 з рахунком 3:1.