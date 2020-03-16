Аталанта продовжила карантин після п’яти випадків зараження Covid-19 у Валенсії

Італійська Аталанта вжила заходів щодо самоізоляції у зв’язку з поширенням коронавірусу.

Бергамаски планували відновити тренувальний процес вже 16 березня, але після звістки про п’ять випадків зараження Covid-19 гравцями іспанської Валенсії, змінили своє рішення.

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Аталанта на стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів двічі зустрічалася з Валенсією (4:1, 4:3). Крайня зустріч команд пройшла 10 березня на стадіоні Месталья без глядачів.

Наразі в клубах чемпіонату Італії захворіли 11 футболістів: семеро у Сампдорії, троє у Фіорентині та один у Ювентусі.

Нагадаємо, всі матчі Серії А призупинили до 3 квітня 2020 року через ситуацію з розповсюдженням коронавірусу.

Раніше керівництво лондонського Вест Гема вирішило відправити всіх футболістів та тренерський штаб у самоізоляцію з міркувань безпеки.

Джерело: Atalanta, Football Italia