Футболісти Греміо вийшли на матч у захисних масках на знак протесту

Перед матчем чемпіонату штату Ріу-Гранді-ду-Сул між Греміо та Сан-Луїсом, який пройшов у Порту-Алегрі на стадіоні Греміо, господарі поля вийшли на гру у захисних масках.

Таким чином футболісти Греміо висловили свій протест проти проведення змагань в період пандемії коронавірусу.

The Grêmio players didn’t take any risks with the coronavirus before their game this weekend pic.twitter.com/ttbm6C2yY1 — 433 (@433) March 15, 2020

Зустріч пройшла 15 березня за порожніх трибун стадіону Греміо. Господарі поля взяли гору над Сан-Луїсом з рахунком 3:2.

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Після матчу ситуацію прокоментував головний тренер Греміо Ренато Порталуппі.

— Настав час заявити про свою позицію, ми одягли маски, щоб показати владі, що гравці – теж люди. Ми не застраховані від Covid-19, а сенсу закривати двері немає. Так фанати будуть у безпеці, а на тих, хто працює у футболі, наплювати. Весь світ зупинився, так чому в бразильському футболі має бути інакше? Сподіваємося, що здоровий глузд переможе, – сказав Порталуппі.

Після матчу Бразильська конфедерація футболу повідомила, що припиняє всі змагання під своєю егідою, але чемпіонати штатів знаходяться за межами її юрисдикції.

Раніше розіграш Кубка Лібертадорес призупинили через розповсюдження коронавірусу.