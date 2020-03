Футболісти Греміо вийшли на матч у захисних масках на знак протесту

Перед матчем чемпіонату штату Ріу-Гранді-ду-Сул між Греміо та Сан-Луїсом, який пройшов у Порту-Алегрі на стадіоні Греміо, господарі поля вийшли на гру у захисних масках.

Таким чином футболісти Греміо висловили свій протест проти проведення змагань в період пандемії коронавірусу.

The Grêmio players didn’t take any risks with the coronavirus before their game this weekend pic.twitter.com/ttbm6C2yY1

