Роналдіньо відмовилися випускати з в’язниці під заставу в €1,5 млн

Захист екс-футболіста Барселони та збірної Бразилії Роналдіньо не зумів домогтися звільнення спортсмена під заставу в розмірі €1,5 млн.

Парагвайський суддя Густаво Амарілло зазначив, що відповідна сума є недостатньою, з огляду на фінансовий стан заарештованого.

Читайте: Футболісту Челсі загрожує штраф через порушення карантину

У разі досягнення угоди з парагвайською системою правосуддя Роналдіньо та його брату дозволять жити в невеликій квартирі в Асунсьйоні, яка перебуватиме під постійним наглядом. Оскільки влада країни побоюється, що підозрювані можуть спробувати покинути країну.

Раніше адвокати Роналдіньо вже робили спробу звільнити бразильця з-під варти. Тоді за володаря Золотого м’яча 2005 року пропонували заставу у €700 тис.

Роналдіньо та його брата затримали в готелі в Асунсьйоні з підробленими парагвайськими паспортами. Пізніше обидва були поміщені в СІЗО.

Джерело: UOL