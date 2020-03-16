Сезон в НБА може відновитися не раніше червня – ESPN

Керівництво Національної баскетбольної асоціації та власники команд обговорюють можливість поновлення сезону НБА не раніше середини червня.

Зазначається, що матчі можуть пройти без глядачів, тому для зменшення витрат вони відбудуться на тренувальних майданчиках, а не на домашніх аренах команд.

Минулого тижня в четвер керівництво НБА оголосило про припинення регулярного чемпіонату на невизначений термін після підтвердження інформації про те, що баскетболіст Юти Руді Гобер інфікований Covid-19. Пізніше вірус підтвердили в одноклубника Гобера Донована Мітчелла, а також у баскетболіста Детройта Крістіана Вуда.

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Після спалаху коронавірусу у китайському Ухані у грудні 2019 року за три місяці епідемія Covid-19 поширилася більш ніж на 130 країн. Всесвітня організація охорони здоров’я 11 березня визнала коронавірус пандемією. За даними ВООЗ, у світі заразилися понад 153 тис. осіб, з них понад 5,7 тис. померли.

До речі, німецька біофармацевтична компанія CureVac, власником якої є бізнесмен Дітмар Хопп, близька до створення вакцини від коронавірусу.