PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Топ-10 футбольних клубів Європи з найдорожчими складами

Дослідницький центр CIES Football Observatory опублікував оновлений список європейських футбольних клубів з найдорожчими складами.

Під час складання рейтингу були розглянуті топ-5 європейських чемпіонатів: АПЛ, Прімера, Бундесліга, Серія А та Ліга 1. При цьому у кожного клубу враховувалися 20 футболістів з найвищою трансферною вартістю.

Читайте: Які спортивні турніри скасували через коронавірус (СПИСОК)

Пальму першості з найдорожчим складом у Європі посів англійський Ліверпуль. Загальна вартість футболістів із Мерсисайду становить понад €1,4 млрд. До трійки лідерів також увійшли Манчестер Сіті (понад €1,3 млрд) та каталонська Барселона (понад €1,1 млрд).

Варто зазначити, що показники відразу шести клубів перевищують €1 млрд.

Топ-10 клубів із найдорожчими складами:

  • 1. Ліверпуль (Англія) – €1,405 млрд
  • 2. Манчестер Сіті (Англія) – €1,361 млрд
  • 3. Барселона (Іспанія) – €1,17 млрд
  • 4. Реал Мадрид (Іспанія) – €1,1 млрд
  • 5. Челсі (Англія) – €1,008 млрд
  • 6. Манчестер Юнайтед (Англія) – €1,007 млрд
  • 7. ПСЖ (Франція) – €979 млн
  • 8. Атлетіко Мадрид (Іспанія) – €836 млн
  • 9. Тоттенгем Готспур (Англія) – €787 млн
  • 10. Ювентус (Італія) – €783 млн.

Нагадаємо, через спалах епідемії коронавірусу призупинили розіграші топ-5 чемпіонатів Європи. Зокрема, матчі АПЛ мають відновитися не раніше 4 квітня.

Джерело: CIES Football Observatory

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка