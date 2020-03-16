Топ-10 футбольних клубів Європи з найдорожчими складами

Дослідницький центр CIES Football Observatory опублікував оновлений список європейських футбольних клубів з найдорожчими складами.

Під час складання рейтингу були розглянуті топ-5 європейських чемпіонатів: АПЛ, Прімера, Бундесліга, Серія А та Ліга 1. При цьому у кожного клубу враховувалися 20 футболістів з найвищою трансферною вартістю.

Читайте: Які спортивні турніри скасували через коронавірус (СПИСОК)

Пальму першості з найдорожчим складом у Європі посів англійський Ліверпуль. Загальна вартість футболістів із Мерсисайду становить понад €1,4 млрд. До трійки лідерів також увійшли Манчестер Сіті (понад €1,3 млрд) та каталонська Барселона (понад €1,1 млрд).

Варто зазначити, що показники відразу шести клубів перевищують €1 млрд.

Топ-10 клубів із найдорожчими складами:

1. Ліверпуль (Англія) – €1,405 млрд

2. Манчестер Сіті (Англія) – €1,361 млрд

3. Барселона (Іспанія) – €1,17 млрд

4. Реал Мадрид (Іспанія) – €1,1 млрд

5. Челсі (Англія) – €1,008 млрд

6. Манчестер Юнайтед (Англія) – €1,007 млрд

7. ПСЖ (Франція) – €979 млн

8. Атлетіко Мадрид (Іспанія) – €836 млн

9. Тоттенгем Готспур (Англія) – €787 млн

10. Ювентус (Італія) – €783 млн.

Нагадаємо, через спалах епідемії коронавірусу призупинили розіграші топ-5 чемпіонатів Європи. Зокрема, матчі АПЛ мають відновитися не раніше 4 квітня.

Джерело: CIES Football Observatory