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Факти / Спорт

Хижняк нокаутував суперника у першому раунді, але турнір у Лондоні призупинили

На європейському ліцензійному турнірі з боксу у Лондоні український боксер Олександр Хижняк в 1/16 фіналу вже у першому раунді нокаутував представника Азербайджану Камрана Шахсуварлі.

Боксери зустрічалися у ваговій категорії до 75 кг.

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У першому поєдинку чемпіону світу та Європи знадобилося менше одного раунду, щоб декласувати свого опонента після потужної серії ударів.

Попри те, що Олександр вийшов до наступного кола змагань, продовжити свій виступ українець не зможе. Через спалах коронавірусу турнір призупинили після третього змагального дня, 16 березня.

Нагадаємо, Факти ICTV зібрали список важливих турнірів та змагань, які скасували або перенесли.

Фото: НОК

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