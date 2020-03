Компанія Sony офіційно анонсувала представлення своєї консолі наступного покоління – PlayStation 5.

Нову приставку презентує головний системний архітектор консолі PlayStation 5 Марк Церні 18 березня о 18:00 за київським часом.

Tomorrow at 9am Pacific Time, PS5 lead system architect Mark Cerny will provide a deep dive into PS5’s system architecture, and how it will shape the future of games.

Watch tomorrow at PlayStation Blog: https://t.co/bgP1rXMeC8 pic.twitter.com/BSYX9tOYhE

— PlayStation (@PlayStation) March 17, 2020