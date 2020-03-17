Компанія Sony офіційно анонсувала представлення своєї консолі наступного покоління – PlayStation 5.

Нову приставку презентує головний системний архітектор консолі PlayStation 5 Марк Церні 18 березня о 18:00 за київським часом.

Tomorrow at 9am Pacific Time, PS5 lead system architect Mark Cerny will provide a deep dive into PS5’s system architecture, and how it will shape the future of games. Watch tomorrow at PlayStation Blog: https://t.co/bgP1rXMeC8 pic.twitter.com/BSYX9tOYhE — PlayStation (@PlayStation) March 17, 2020

У новій консолі буде новий інтерфейс і перероблена система установки ігор, яка дозволить встановлювати компоненти без решти контенту. Наприклад, лише сюжетну кампанію або мультиплеєр.

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Контролер PlayStation 5 оснащуватиметься адаптивними тригерами, які забезпечать різний рівень опору.

Реліз PlayStation 5 запланований на різдвяний період 2020 року.

Поки ще невідома вартість нової консолі. За інформацією кількох ЗМІ вона може коштувати приблизно $470.

Також відомо, що в ігровій платформі наступного покоління будуть певні речі, які значно відрізнятимуть її від PlayStation 4.

Джерело: PlayStation