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Факти / Спорт

Спаринги збірної України проти Франції та Польщі скасовані – ЗМІ

Товариські матчі збірної України з футболу з командами Франції та Польщі скасовані через поширення вірусу Covid-19 та карантин, який запровадили низка країн.

Синьо-жовті мали зустрітися з французами у Сен-Дені, а з поляками зіграти у Хожуві.

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Відповідне рішення ухвалили у вівторок 17 березня після консультацій з французькою та польськими федераціями.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на власні джерела в УАФ. Офіційної інформації від Української асоціації футболу щодо скасування чи перенесення спарингів поки не було.

Факти ICTV запросили підтвердження даної інформації у перс-службі УАФ.

Також повідомляється, що скасовано збір національної команди, що мав розпочатися наступного тижня.

Нагадаємо, УЄФА ухвалив рішення перенести чемпіонат Європи з футболу на 2021 рік.

Джерело: Українська правда

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