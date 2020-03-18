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Факти / Спорт

Мирон Маркевич закупив медикаменти для військового госпіталю

Колишній тренер збірної України з футболу, Дніпра та харківського Металіста Мирон Маркевич пожертвував $10 тис. військовому шпиталю.

На виділені кошти шпиталь закупив необхідні препарати та медикаменти.

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Про такий вчинок Маркевича розповів волонтер та автогонщик Олексій Молчанов.

— Мирон Богданович Маркевич – реально Людина-Легенда, безмірно шанований спеціаліст. Тато! Зв’язався зі мною безпосередньо за старою дружбою. Запитав, що потрібно Київському військовому шпиталю.

Я зістикував з першими, головними і компетентними, і практично відразу шпиталь на виділені МБМ кошти закупив необхідне, – розповів Мочанов.

Також Молчанов оприлюднив фото з закупленими ліками.

Мирон Маркевич наразі є головою комітету Української асоціації футболу.

Нагадаємо, через коронавірус в Україні призупинено всі футбольні та футзальні турніри.

Джерело: Alex Mochanov

Фото: Dreamstime

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