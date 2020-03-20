Футболіст Айнтрахта заразився Covid-19. Весь клуб відправили на карантин

Футболісти франкфуртського Айнтрахта проведуть 14 днів на карантині через виявлення у гравця команди коронавірусної інфекції.

Ім’я футболіста, який здав позитивний тест на Covid-19, не називають.

Спершу інші гравці, тренерський штаб та персонал клубу пройдуть тестування та відправляться на двотижневий карантин.

Читайте: Мессі, Рамос та Попов: футболісти закликали залишатися вдома під час карантину

Айнтрахт заявив, що жодних коментарів щодо даної ситуації не даватиме, адже зараз пріоритетом є здоров’я всіх представників клубу.

— Напевно, це просто питання часу, але ми переживемо складну ситуацію. Подібне може статися з кожним. Саме тому кожен повинен взяти на себе відповідальність і залишатися вдома, – сказав спортивний директор Айнтрахта Фреді Бобич.

Нагадаємо, європейські топ-чемпіонати можуть втратити €3,4 млрд через зупинку турнірів.

Джерело: Eintracht Frankfurt