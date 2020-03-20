Швейцарський клуб Сьон звільнив дев’ять футболістів, включаючи капітана команди Ксав’є Куассі та колишнього півзахисника Арсенала та Барселони Алекса Сонга, після того, як національний чемпіонат призупинили на невизначений термін через пандемію коронавірусу.

Також контракти розірвали з такими гравцями: Йоган Джуру, Пайтім Касамі, Ермір Леняні, Сейду Думбія, Мікаель Факкінетті, Крістіан Зок та Бірама Ндоє.

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Сьон звільнив футболістів через те, що вони відмовилися йти на зменшення заробітної плати на період карантину.

У клубі поки не підтвердили звільнення футболістів та не дають жодних коментарів.

У чемпіонаті Швейцарії Сьон посідає восьме місце серед десяти команд-учасниць. У швейцарській Суперлізі ще залишилося зіграти 13 турів.

Раніше Факти ICTV писали, що футболісти Айнтрахта проведуть 14 днів на карантині через виявлення у гравця команди коронавірусної інфекції.