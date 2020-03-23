Англійський футболіст дізнався, що захворів на коронавірус, вечеряючи в пабі

Захисник Портсмута Шон Раджетт розповів, що був спустошений, коли дізнався про позитивний тест на Covid-19.

Про зараження 26-річного захисника та двох його одноклубників стало відомо 21 березня.

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Футболіст дізнався про результати свого тесту, коли вечеряв в пабі. Йому зателефонував клубний фізіотерапевт і повідомив про зараження. Раджетт зазначив, що після звістки про зараження спішно покинув заклад.

— Я був пригнічений. Я не міг повірити, що мій тест виявився позитивним, тому що у мене не було жодних симптомів. Це дійсно страшно, – розповів Раджетт.

Наразі у Портсмуті заявили про зараження чотирьох футболістів. Окрім Раджетта позитивний тест на коронавірус здали Джеймс Болтон, Енді Кеннон та Гаджі Многа.

Нагадаємо, франкфуртський Айнтрахт повідомив, що їхній футболіст заразився коронавірусом.

Фото: Sean Raggett