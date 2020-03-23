Криштіану Роналду здав тест на коронавірус

Форвард туринського Ювентуса та збірної Португалії Криштіану Роналду здав негативний тест на коронавірус.
Наразі зірковий футболіст перебуває в ізоляції разом зі своєю родиною на Мадейрі.
Туринський Ювентус після першого випадку зараження Covid-19 у клубі перевірив всіх футболістів та тренерський штаб на наявність коронавірусу.
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Б’янконері вже отримали результати всіх тестів, і на сьогодні єдиними зараженими у команді є Даніеле Ругані, Блез Матьюді та Пауло Дібала.
Про хворобу аргентинського форварда Дібали стало відомо напередодні. Окрім Пауло, позитивний тест на Covid-19 здала також його дівчина.
Джерело: A Bola
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