Криштіану Роналду здав тест на коронавірус

Форвард туринського Ювентуса та збірної Португалії Криштіану Роналду здав негативний тест на коронавірус.

Наразі зірковий футболіст перебуває в ізоляції разом зі своєю родиною на Мадейрі.

Туринський Ювентус після першого випадку зараження Covid-19 у клубі перевірив всіх футболістів та тренерський штаб на наявність коронавірусу.

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Б’янконері вже отримали результати всіх тестів, і на сьогодні єдиними зараженими у команді є Даніеле Ругані, Блез Матьюді та Пауло Дібала.

Про хворобу аргентинського форварда Дібали стало відомо напередодні. Окрім Пауло, позитивний тест на Covid-19 здала також його дівчина.

Джерело: A Bola