PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Криштіану Роналду здав тест на коронавірус

Форвард туринського Ювентуса та збірної Португалії Криштіану Роналду здав негативний тест на коронавірус.

Наразі зірковий футболіст перебуває в ізоляції разом зі своєю родиною на Мадейрі.

Туринський Ювентус після першого випадку зараження Covid-19 у клубі перевірив всіх футболістів та тренерський штаб на наявність коронавірусу.

Читайте: Він найбільш стабільний! Пеле назвав найкращого футболіста світу

Б’янконері вже отримали результати всіх тестів, і на сьогодні єдиними зараженими у команді є Даніеле Ругані, Блез Матьюді та Пауло Дібала.

Про хворобу аргентинського форварда Дібали стало відомо напередодні. Окрім Пауло,  позитивний тест на Covid-19 здала також його дівчина.

Джерело: A Bola

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка