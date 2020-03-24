Футбольний клуб Бекхема змінив логотип через коронавірус

Американський клуб Інтер Маямі, власником якого є колишній англійський футболіст Девід Бекхем, долучився до боротьби з коронавірусом.
Керівництво клубу вирішило змінити клубну емблему через пандемію коронавірусу.
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Вони роз’єднали двох чапель на логотипі, щоб привернути увагу до важливості ізоляції та соціальної дистанції.
— Сovid-19 зупинив світ. Ще ніколи не було так важливо прислухатися до порад та вказівок влади, щоб виступати за єдність та брати участь у соціальній дистанції, – заявив віце-президент Інтер-Маямі Кріс Аллан.
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Нині MLS перебуває на карантині через пандемію Сovid-19 щонайменше до 10 травня.
До речі, стадіон бразильського Сан-Паулу перетворять на лікарню для боротьби з Covid-19.
Фото: Inter Miami CF
Джерело: Inter Miami