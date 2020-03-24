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Факти / Спорт

Футбольний клуб Бекхема змінив логотип через коронавірус

Американський клуб Інтер Маямі, власником якого є колишній англійський футболіст Девід Бекхем, долучився до боротьби з коронавірусом.

Керівництво клубу вирішило змінити клубну емблему через пандемію коронавірусу.

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Вони роз’єднали двох чапель на логотипі, щоб привернути увагу до важливості ізоляції та соціальної дистанції.

— Сovid-19 зупинив світ. Ще ніколи не було так важливо прислухатися до порад та вказівок влади, щоб виступати за єдність та брати участь у соціальній дистанції, – заявив віце-президент Інтер-Маямі Кріс Аллан.

 

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Допис, поширений Inter Miami CF (@intermiamicf)

Нині MLS перебуває на карантині через пандемію Сovid-19 щонайменше до 10 травня.

До речі, стадіон бразильського Сан-Паулу перетворять на лікарню для боротьби з Covid-19.

Фото: Inter Miami CF

Джерело: Inter Miami

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