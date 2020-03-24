Футбольний клуб Бекхема змінив логотип через коронавірус

Американський клуб Інтер Маямі, власником якого є колишній англійський футболіст Девід Бекхем, долучився до боротьби з коронавірусом.

Керівництво клубу вирішило змінити клубну емблему через пандемію коронавірусу.

Читайте: Спеціальна доставка! Моурінью став волонтером і допоміг літнім людям у Лондоні

Вони роз’єднали двох чапель на логотипі, щоб привернути увагу до важливості ізоляції та соціальної дистанції.

— Сovid-19 зупинив світ. Ще ніколи не було так важливо прислухатися до порад та вказівок влади, щоб виступати за єдність та брати участь у соціальній дистанції, – заявив віце-президент Інтер-Маямі Кріс Аллан.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Inter Miami CF (@intermiamicf) 23 Бер 2020 р. о 8:59 PDT

Нині MLS перебуває на карантині через пандемію Сovid-19 щонайменше до 10 травня.

До речі, стадіон бразильського Сан-Паулу перетворять на лікарню для боротьби з Covid-19.

Фото: Inter Miami CF

Джерело: Inter Miami