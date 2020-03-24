Халк одружився з племінницею колишньої дружини

Бразильський футболіст Халк влітку розлучився зі своєю 41-річною дружиною Ірен, а вже через місяць закрутив роман з її 31-річною племінницею Камілою.

На день святого Валентина пара обручилася і продемонструвала всім свої обручки, а днями вже одружилася.

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За інформацією аргентинського видання Infobae, причина спішного весілля доволі бюрократична – дівчина потребувала нову китайську візу, а дружинам футболістів їх видають автоматично.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Givanildo V. De Sousa- Hulk (@hulkparaiba) 3 Бер 2020 р. о 5:23 PST

За 12 років спільного життя з колишньою дружиною Ірен у Халка народилося двоє синів, а у 2016 році вони вдочерили дівчинку.

Після звістки про роман її улюбленої племінниці та колишнього чоловіка Ірен видалила всі спільні фото з родичкою.

Фото: Givanildo V. De Sousa- Hulk

Джерело: Infobae