Халк одружився з племінницею колишньої дружини

Бразильський футболіст Халк влітку розлучився зі своєю 41-річною дружиною Ірен, а вже через місяць закрутив роман з її 31-річною племінницею Камілою.
На день святого Валентина пара обручилася і продемонструвала всім свої обручки, а днями вже одружилася.
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За інформацією аргентинського видання Infobae, причина спішного весілля доволі бюрократична – дівчина потребувала нову китайську візу, а дружинам футболістів їх видають автоматично.
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За 12 років спільного життя з колишньою дружиною Ірен у Халка народилося двоє синів, а у 2016 році вони вдочерили дівчинку.
Після звістки про роман її улюбленої племінниці та колишнього чоловіка Ірен видалила всі спільні фото з родичкою.
Фото: Givanildo V. De Sousa- Hulk
Джерело: Infobae