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Факти / Спорт

Маліновському та всім футболістам Аталанти заборонили спілкуватися зі ЗМІ

Італійська Аталанта заборонила всім футболістам клубу, зокрема і українцю Руслану Маліновському, спілкуватися з представниками ЗМІ. Про це повідомив Олександр Денисов в ефірі шоу Великий футбол.

— Напередодні гравець збірної України та бергамського клубу Руслан Маліновський не зміг поспілкуватися у прямому ефірі з журналістами програми Великий футбол, оскільки клуб заборонив гравцям спілкуватися із засобами масової інформації.

Клуб з Бергамо ухвалив відповідне рішення через пандемію коронавірусу.

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У стані бергамасків від вірусу Covid-19 померло вже четверо людей: два тренера молодіжних команд Енцо Маранді і Енцо Донін, скаут Альбіно Броньї та масажист молодіжних команд Северіно Поссенті.

Нагадаємо, регіон Ломбардія, у якій розташоване місто Бергамо, став епіцентром пандемії в Італії.

В Італії вважають, що перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Аталанта – Валенсія став головним джерелом поширення коронавірусу в Ломбардії.

Фото: Getty Images

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