Боксера, який показував, як бити жінок, відсторонили від спорту

Чемпіон WBO в суперсередній вазі Біллі Джо Сондерс невдало пожартував в Instagram та нарвався на відсторонення зі спорту.

Британець виклав відео, в якому показав, як треба бити своїх дружин під час карантину.

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Пізніше спортсмен видалив скандальний пост та вибачився. Однак це не врятувало Сондерса від відсторонення зі спорту на невизначений термін. Його справу розглянуть під час майбутніх слухань Британської ради за контролю з боксу.

Відео, яке опублікував 30-річний Біллі Джо, не сподобалося ні його шанувальникам, ні хейтерам. Останні масово почали писати йому повідомлення з погрозами.

— Мені приходить багато повідомлень, де мені бажають смерті, моїм дітям, взагалі всім. Я розумію, чому деякі дівчата засмутилися, розумію, чому вони ображають мене. Але вони також бажають смерті моїм батькам і дітям. Це обурливо, – сказав Сондерс

2 травня Сондерс мав зустрітися з Саулем Альваресом, однак поєдинок перенесли через пандемію коронавірусу.

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