Pornhub назвав найпопулярніших футболістів серед користувачів

Один з найпопулярніших порносайтів світу Pornhub назвав імена найпопулярніших футболістів серед користувачів сайту у 2019 році.

На першому місці опинився форвард туринського Ювентуса та збірної Португалії Криштіану Роналду.

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Другу сходинку посів капітан каталонської Барселони Ліонель Мессі. Трійку лідерів замкнув футболіст ПСЖ Мауро Ікарді, який піднявся на таку високу позицію завдяки своїй дружині Ванді Нарі, яка раніше знімалася у фільмах для дорослих.

Четверта сходинка у чилійського форварда Інтера Алексіса Санчеса. П’ятий – футболіст ПСЖ Кіліан Мбаппе.

З шостої по десяту сходинку розташувалися такі футболісти: Паулу Дібала (Ювентун), Еден Азар (Реал Мадрид), Рахім Стерлінг (Манчестер Сіті), Карім Бензема (Реал Мадрид) та екс-гравець збірної Англії Девід Бекхем.

Раніше ресурс Free Super Tips опублікував результати опитування, про кого з футболістів найчастіше думають під час сексу.

Джерело: Sport Bible