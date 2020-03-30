Вімблдон скасують вперше з 1945 року – The Telegraph

Організатори найстарішого тенісного турніру світу Вімблдону невдовзі оголосять про його скасування у 2020 році. Про це буде повідомлено у середу, 1 квітня.

Екстрене засідання ради директорів Всеанглійського клубу лаун-тенісу та крокету (AELTC) відбудеться цього тижня у форматі телеконференції. На ньому ухвалять рішення про скасування турніру вперше з 1945 року.

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Також відомо, що AELTC не зазнає великих фінансових втрат, які пов’язані із скасуванням Вімблдону, адже кілька років тому застраховав його на випадок пандемії.

Раніше організатори Вімблдону призупинили підготовку болбоїв до турніру.

Вімблдон мав пройти з 29 червня по 12 липня 2020 року. Нині через пандемію коронавірусу проведення всіх тенісних турнірів призупинено до 7 червня.

Раніше на осінь перенесли тенісний турнір Ролан Гаррос через пандемію Covid-19.