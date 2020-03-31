Аякс розірвав контракт з Нурі, який 2 роки провів у комі

Нідерландський Аякс розірвав контракт з хавбеком команди Абдельхаком Нурі, який переніс серцевий напад у 2017 році і до березня 2020 року знаходився у комі.

Дії клубу пов’язані з програмою скорочень на тлі кризи. Контракт 22-річного футболіста був розрахований до літа 2020 року. Зазначається, що клуб продовжить виплачувати заробітну плату гравцю до 1 липня, як і раніше.

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Під час товариського матчу з німецьким Вердером Нурі впав на поле і з тих пір знаходився у стані коми. У футболіста виявили серйозні пошкодження мозку. Аякс щомісяця виплачував зарплату Нурі з того трагічного дня.

Нагадаємо, минулого тижня брат Абдельхака розповів, що футболіст вийшов з коми, реагує на оточення і може перебувати в інвалідному кріслі.

Джерело: De Telehraaf