Федерація регбі США оголосила себе банкрутом через коронавірус

Федерація регбі США оголосила про банкрутство, подавши відповідну заяву за статтею 11, яка дозволяє реорганізувати і реструктурувати заборгованість.

Причиною такого рішення стали економічні наслідки пов’язані з пандемією коронавірусу.

— Нинішня ситуація, спричинена пандемією коронавірусу, збільшила поточні фінансові проблеми федерації. Тепер процес реорганізації буде реалізований за допомогою Міжнародної ради регбі, – йдеться на сайті Федерації регбі США.

USA Rugby files Chapter 11; Agrees to support for continuation of reorganization. MORE » https://t.co/uCAdmqNEPj pic.twitter.com/MhK9zKR1nI — USA Rugby (@USARugby) March 30, 2020

У федерації заявили, що припинення змагань призвели до значної втрати доходів у результаті припинення виплат членських внесків, спонсорства та надходження коштів з додаткових джерел.

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Нагадаємо, каталонська Барселона втратить €100 млн через пандемію коронавірусу.

Джерело: The Irish Times