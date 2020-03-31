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Федерація регбі США оголосила себе банкрутом через коронавірус

Федерація регбі США оголосила про банкрутство, подавши відповідну заяву за статтею 11, яка дозволяє реорганізувати і реструктурувати заборгованість.

Причиною такого рішення стали економічні наслідки пов’язані з пандемією коронавірусу.

— Нинішня ситуація, спричинена пандемією коронавірусу, збільшила поточні фінансові проблеми федерації. Тепер процес реорганізації буде реалізований за допомогою Міжнародної ради регбі, – йдеться на сайті Федерації регбі США.

У федерації заявили, що припинення змагань призвели до значної втрати доходів у результаті припинення виплат членських внесків, спонсорства та надходження коштів з додаткових джерел.

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Нагадаємо, каталонська Барселона втратить €100 млн через пандемію коронавірусу.

Джерело: The Irish Times

Фото: Dreamstime

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