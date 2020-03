Федерація регбі США оголосила себе банкрутом через коронавірус

Федерація регбі США оголосила про банкрутство, подавши відповідну заяву за статтею 11, яка дозволяє реорганізувати і реструктурувати заборгованість.

Причиною такого рішення стали економічні наслідки пов’язані з пандемією коронавірусу.

USA Rugby files Chapter 11; Agrees to support for continuation of reorganization.

— USA Rugby (@USARugby) March 30, 2020