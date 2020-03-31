Хто вважає коронавірус жартом, той ідіот: Маліновський про ситуацію в Італії

Український хавбек італійської Аталанти Руслан Маліновський розповів про ситуацію з пандемією коронавірусу в Італії.

Про це футболіст розповів під час прямої трансляції у соцмережі Instagram.

— Дві медсестри в Італії наклали на себе руки! Складно бачити стільки смертей. Все, що пишуть про Італію в інтернеті, – правда. Тому сидіть вдома! Хто думає, що коронавірус – це жарт, той ідіот. Дивіться передачі про море, а то всюди лише негатив, – сказав Маліновський.

Нині в Італії зафіксовано майже 101 739 хворих і понад 11 тис. померлих.

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Нагадаємо, Італія стала головним осередком поширення коронавірусу у Європі. Через пандемію майже всі національні чемпіонати у всьому світі, серед яких і УПЛ, призупинені, а єврокубкові матчі відкладені на невизначений термін.

Також Факти ICTV розповідали, що Маліновському та всім футболістам Аталанти заборонили спілкуватися зі ЗМІ.

Джерело: Телеграф