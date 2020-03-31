PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Мессі в образі Че Гевари на обкладинці L’Equipe

Форвард каталонської Барселони та збірної Аргентини Ліонель Мессі потрапив на обкладинку авторитетного французького видання L’Equipe.

32-річний футболіст з’явився в образі кубинського революціонера Ернесто Че Гевари.

—  Ліонель Мессі. Барселонський Че, – під таким заголовком вийде новий номер журналу.

Раніше за наполяганням Мессі футболісти блаугранас погодилися піти на зниженням зарплати на 70% поки не відновляться чемпіонат та єврокубки.

Читайте: УЄФА планує завершити єврокубковий сезон у серпні

Також стало відомо, скільки втратить Барселона через пандемію коронавірусу.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка