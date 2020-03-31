Мессі в образі Че Гевари на обкладинці L’Equipe

Форвард каталонської Барселони та збірної Аргентини Ліонель Мессі потрапив на обкладинку авторитетного французького видання L’Equipe.

32-річний футболіст з’явився в образі кубинського революціонера Ернесто Че Гевари.

— Ліонель Мессі. Барселонський Че, – під таким заголовком вийде новий номер журналу.

Lionel Messi en une du journal L’Équipe ce mardi 31 mars. Le journal > https://t.co/fmp0BE5oAx pic.twitter.com/h2t7RHECyZ — L’ÉQUIPE (@lequipe) March 30, 2020

Раніше за наполяганням Мессі футболісти блаугранас погодилися піти на зниженням зарплати на 70% поки не відновляться чемпіонат та єврокубки.

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Також стало відомо, скільки втратить Барселона через пандемію коронавірусу.