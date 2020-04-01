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Аліссон закинув м’яч на горище і відсвяткував у стилі Роналду

Голкіпер англійського Ліверпуля та збірної Бразилії Аліссон Бекер продемонстрував вражаючі навички введення м’яча у гру.

Відповідне відео 27-річний футболіст опублікував у соцмережі Instagram.

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На ньому Аліссон кидає здалеку м’яч та влучає у вікно на даху будинку. Вдалий кидок бразильський голкіпер відсвяткував у стилі форварда Ювентуса Кріштіану Роналду.

— Ефект карантину, – підписав відео Бекер.

 

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Допис, поширений Alisson Becker (@alissonbecker)

Нагадаємо, чемпіонат Англії призупинили до 30 квітня. Для здобуття чемпіонства АПЛ мерсисайдцям залишилося взяти шість очок.

Фото: Dreamstime

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