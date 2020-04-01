Viva Stalin: Усик влип у черговий скандал

Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик знову потрапив у скандальну ситуацію.

У пабліку на Facebook опублікували архівне фото боксера з часів його виступів за команду Українські отамани.

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На знімку Усик разом з друзями позує на тлі напису Viva Stalin, а також зображення серпа та молота на стіні.

Менше ніж за добу публікація зібрала майже 700 коментарів, які здебільшого негативного характеру.

Раніше у скандал потрапив інший український боксер Василь Ломаченко, який опублікував відео з російським спецназом.