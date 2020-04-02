Форвард лондонського Тоттенгем Готспур та збірної Південної Кореї Сон Хин Мін пройде чотиритижневі збори в армії Південної Кореї під час перерви в англійській Прем’єр-лізі, яка виникла через пандемію коронавірусу.

Раніше 27-річному футболісту вдалося уникнути обов’язкової 21-місячної військової служби в армії своєї країни після того, як він допоміг збірній Південної Кореї здобути перемогу на Азіатських іграх у 2018 році.

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Однак це не звільняє його від обов’язкового чотиритижневого військового збору.

29 березня керівництво шпор дозволило Сону відправитися в Південну Корею з особистих причин. Кореєць нині продовжує відновлюватися від травми руки, якої зазнав у лютому.

Нагадаємо, всі футбольні змагання в Англії призупинили до 30 квітня 2020 року через пандемію коронавірусу.