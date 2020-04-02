Легендарний захисник мадридського Реала Гойо Беніто помер у віці 73 років.

Про причини смерті Беніто не повідомляється. Однак Реал зазначив, що підтримував Гойо останні десять років під час його боротьби з хворобою.

— Реал Мадрид висловлює свої співчуття дружині Паулі, дітям Патріції та Рубену, всій родині та близьким. Ці співчуття також висловлюються від імені мадридистів з усього світу, – йдеться в повідомленні Реалу.

Читайте: Через коронавірус помер колишній президент Марселя Діуф

За галактикос Гойо Беніто виступав з 1969 по 1982 рік і зіграв 420 офіційних матчів. У структуру Реала Беніто потрапив у 16-річному віці. Виразною рисою екс-захисника були його пишні вуса.

Seguimos recibiendo noticias tristes a nivel nacional y global. Hoy nos deja también una persona increíble y un madridista de corazón y raza. D. E. P Goyo Benito. Mi pésame a su familia y amigos. pic.twitter.com/ktvpC01xKs — Iker Casillas (@IkerCasillas) April 2, 2020

Разом з Реалом він виграв 11 титулів – шість титулів чемпіона Іспанії та ще п’ять Кубка Іспанії.

Раніше Реал Мадрид повідомив, що від коронавірусної інфекції помер колишній президент клубу Лоренсо Санс.

Фото: Real Madrid