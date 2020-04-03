Зінченко програв у півфіналі ЧЄ з FIFA 20 серед професійних футболістів

Під час карантину професійні футболісти влаштували чемпіонат Європи з футболу у футбольному симуляторі FIFA 20.

Хавбек Манчестер Сіті та збірної України Олександр Зінченко дійшов до півфіналу, однак не зміг обіграти португальця Діогу Жоту, який виступає за Вулвергемптон.

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У півфіналі Зінченко у трьох матчах поступився 23-річному форварду вовків з рахунком 3:3, 0:4, 2:4.

Цікаво, що Зінченко у FIFA грав за каталонську Барселону, а не за Манчестер Сіті, футболістом якої він є. А ось Жота, який насправді грає за вовків, у грі обрав Манчестер Сіті.

У другому півфінальному протистоянні 3 квітня зустрінуться Мунас Даббур (збірна Ізраїля/ іспанська Севілья) та Бернд Лено (збірна Німеччини/ лондонський Арсенал).

Нагадаємо, УЄФА ухвалив рішення перенести чемпіонат Європи з футболу-2020 на наступний рік.