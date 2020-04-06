Донька Мейвезера порізала ножем незнайомку, приревнувавши її до репера

Доньку непереможеного чемпіона світу з боксу Флойда Мейвезера Іанну заарештовали за збройний напад із застосуванням холодної зброї.

Інцидент стався 4 квітня у Г’юстоні, штат Техас. Дівчина вирішила навідати репера Кентрелла Голдена (NBA YoungBoy), але на порозі дому зіткнулася з незнайомкою. Іанна попросила її піти геть, але дівчина відмовилася.

Між подругами артиста зав’язалася суперечка, яка переросла у збройний конфлікт, в результаті якого Іанна завдала суперниці два удари кухонним ножем.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Iyanna Mayweather (@moneyyaya) 2 Січ 2020 р. о 5:01 PST

Співробітники поліції заарештували Іянну, а також одягли наручники на YoungBoy. Втім, шанувальників репера ці кадри, мабуть, не здивували.

Читайте: Forbes назвав найбагатших спортсменів десятиліття

У 20-річного репера багате кримінальне минуле: дві спроби вбивства, одне вбивство в складі групи, грабіж, порушення правил поводження зі зброєю і викрадення людей. Відомо, що YoungBoy на момент інциденту перебував під домашнім арештом. До 20 років він також встиг завести чотирьох дітей від трьох різних дівчат.

Іанні Мейвезер висунуті звинувачення у збройному нападі з обтяжливими обставинами. Дівчину направили в окружну в’язницю та призначена застава у розмірі $30 тис.

Раніше колишню дівчину Флойда Мейвезера і мати трьох його дітей Джозі Гарріс знайшли мертвою у власній машині у США. Їй було 40 років.

Фото: Iyanna Mayweather