Донька Мейвезера порізала ножем незнайомку, приревнувавши її до репера

Доньку непереможеного чемпіона світу з боксу Флойда Мейвезера Іанну заарештовали за збройний напад із застосуванням холодної зброї.
Інцидент стався 4 квітня у Г’юстоні, штат Техас. Дівчина вирішила навідати репера Кентрелла Голдена (NBA YoungBoy), але на порозі дому зіткнулася з незнайомкою. Іанна попросила її піти геть, але дівчина відмовилася.
Між подругами артиста зав’язалася суперечка, яка переросла у збройний конфлікт, в результаті якого Іанна завдала суперниці два удари кухонним ножем.
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Співробітники поліції заарештували Іянну, а також одягли наручники на YoungBoy. Втім, шанувальників репера ці кадри, мабуть, не здивували.
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У 20-річного репера багате кримінальне минуле: дві спроби вбивства, одне вбивство в складі групи, грабіж, порушення правил поводження зі зброєю і викрадення людей. Відомо, що YoungBoy на момент інциденту перебував під домашнім арештом. До 20 років він також встиг завести чотирьох дітей від трьох різних дівчат.
Іанні Мейвезер висунуті звинувачення у збройному нападі з обтяжливими обставинами. Дівчину направили в окружну в’язницю та призначена застава у розмірі $30 тис.
Раніше колишню дівчину Флойда Мейвезера і мати трьох його дітей Джозі Гарріс знайшли мертвою у власній машині у США. Їй було 40 років.
Фото: Iyanna Mayweather