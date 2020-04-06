Футболіста збірної Сербії та аравійського клубу Аль-Іттіхад Александара Прийовича заарештували 3 квітня у Белграді за порушення комендантської години.

Прийович разом з друзями перебував у ресторані одного з готелів міста після 17:00. Поліція всіх затримали та доправила до прокуратури. Форварда звинуватили у невиконанні норм охорони здоров’я під час епідемії.

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Александар Прийович визнав свою вину та проведе три місяці під домашнім арештом.

У нинішньому сезоні Прийович відіграв 12 матчів за Аль-Іттіхад, забивши один гол і зробивши три результативні передачі.

Зазначимо, що сербський уряд ввів комендантську годину з 17:00 до 5:00 у будні дні та з 13:00 суботи до 5:00 понеділка в рамках боротьби з пандемією коронавірусу.

Джерело: Kurir

Фото: Aleksandar Prijovic