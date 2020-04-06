Лікар Реймса покінчив життя самогубством через коронавірус

Лікар французького футбольного клубу Реймс Бернар Гонсалес наклав на себе руки.

Раніше чоловік здав позитивний тест на Covid-19.

Гонсалесу, який працював з головною командою ФК Реймс, було 60 років. Спеціаліст перебував на карантині у себе вдома разом з дружиною, у якої також діагностували коронавірус.

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Повідомляється, що Гонсалес пояснив свій вчинок в передсмертній записці, однак мер Реймса Арно Робіне, який розповів ЗМІ про смерть медика, відмовився розкрити її зміст.

Французький Реймс є шестиразовим чемпіоном Ліги 1. На момент зупинки чемпіонату Франції було зіграно 38 турів, за підсумками яких Реймс посідає восьму сходинку.

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Джерело: Le Parisien