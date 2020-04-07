Екс-футболіст Динамо Алієв, який називав коронавірус фейком, захворів

Колишній футболіст київського Динамо та збірної України Олександр Алієв, який раніше називав вірус Covid-19 вигадкою, поскаржився на симптоми хвороби після прогулянки Києвом.

Про це спортсмен розповів особисто у соцмережі Instagram і попросив поради у своїх підписників.

— Скажіть, що робити. Температура 37,4-37,5, вимірював вже тричі. Відчуваю себе добре, тільки кашель. Що скажете на це? Що це таке – я просто захворів, простудився або як? Поки самопочуття нормальне у мене. Чому цікавлюся? Чи є сенс викликати швидку?, – сказав 35-річний Алієв.

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Цікаво, що 19 березня Олександр Алієв назвав коронавірус вигадкою, а 22 березня зізнався, що викинув свою маску у смітник.

Нагадаємо, футболіста збірної Сербії Александара Прийовича заарештували за порушення комендантської години.

Фото: ФК Меліоратор